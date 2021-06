Sindicato dos Enfermeiros do DF organiza protesto durante vacinação na quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Instagram do SindEnfermeiro-DF)

O Sindicato dos Enfermeiros do DF (SindEnfermeiro-DF) fará, a partir da quarta-feira (16/06), uma série de mobilizações para que o governo coloque em pauta o Projeto de Lei nº 2564/2020, de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede/ES), que aumenta o piso salarial e determina 30 horas semanais de jornada de trabalho.

"Agradecemos os aplausos, mas precisamos de salário digno!” é a frase da campanha de movimentação dos profissionais na linha de frente no combate contra o novo coronavírus. O PL defendido determina o salário de R$7.315 para enfermeiros, R$ 5.120 para técnicos de enfermagem e R$3.657 para auxiliares e parteiras.

De acordo com o calendário divulgado, a categoria protestará com tweets, panfletos, panelaços e faixas, além do acionamento de sirenes de ambulância do SAMU e apagões e paralisações de uma hora em em postos, hospitais e drive-thrus de vacinação (confira abaixo):

16 de junho (quarta-feira)

– Twittaço com a tag #AprovaPL2564 – 10h30

– Panfletagem e adesivaço nos hospitais do DF – 18h30 às 19h30



21 de junho (segunda-feira)

– Panfletagem na Rodoviária do Plano Piloto – 17h

– Panelaço – 20h30



30 de junho (quarta-feira)

– Paralisação/apagão de 1h, em todos os hospitais e unidades de saúde do DF em dois turnos – 10h às 11h; e 21h às 22h.

– Paralisação nos postos de vacinação (drive-thrus) por 1h – 10h

– Enfermeiros do SAMU ligarão as sirenes de ambulâncias em dois turnos – 10h e 21h (apenas alguns minutos)

– Twittaço da Paralisação, às 10h e 21h com a tag #AprovaPL2564



Em vídeo publicado no Instagram do SindEnfermeiro-DF, é explicada a paralisação nos postos de vacina: “Não haverá a suspensão da vacinação, mas sim, uma hora de mobilização nos postos de vacina a fim de sensibilizar a população de que trazer a dignidade para a enfermagem é sim investir no Sistema de Saúde Universal (SUS) de qualidade para todos."



Além disso, são colocados argumentos para as exigências da mobilização: “Se a pandemia começou em março de 2020 e a primeira enfermeira vacinada no DF foi em janeiro de 2021, quanto tempo a enfermagem trabalhou com medo na linha de frente, mesmo sem ser vacinada? Os enfermeiros da rede privada ganham menos de R$2 mil e não têm nenhum tipo de reajuste desde 2019.”



E continua: “Os enfermeiros da rede pública do Distrito Federal trabalham numa situação verdadeiramente caótica. Faltam recursos humanos e a estrutura dos hospitais é deplorável. Muitas vezes os enfermeiros dormem no chão porque não têm um repouso digno. Faltam também equipamentos de proteção individual, inclusive para lutar na linha de frente contra a covid-19.”



“Os enfermeiros da Secretaria de Estado de Saúde do DF são os profissionais de nível superior com o menor salário de todos os trabalhadores de saúde com o mesmo grau de escolaridade e estão sem reajuste desde 2014", mostra o vídeo. Até maio deste ano, cerca de 776 enfermeiros morreram em decorrência da covid-19.



No texto inicial do Projeto de Lei nº 2564/2020, lê-se: “A enfermagem e suas atividades auxiliares, categorias de profissionais abnegados, que colocam em risco a própria saúde para salvar vidas de outras pessoas, surpreendentemente continuam absolutamente desvalorizadas por todo o Brasil. O reconhecimento popular da importância dessas categorias, infelizmente, não corresponde a remunerações dignas. É essa incoerência que este projeto pretende corrigir.”



Para a mobilização, o Sindicato dos Enfermeiros do DF oferece um kit com adesivos, folder e cartaz, que pode ser obtido no sindicato ou entregue por delivery a partir de pedidos pelo telefone (61) 3273-0307.