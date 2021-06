Projeto da UnB visa transformar chorume de Aterro Sanitário em eletricidade

DS Danielle Souza*

Ideia do grupo é utilizar a biodigestão, um método de reciclagem, transformando o chorume do Aterro em eletricidade - (crédito: Beto Monteiro/ Secom UnB)

Estudantes dos cursos de biotecnologia, biologia, farmácia, agronomia e administração da Universidade de Brasília (UnB) desenvolvem um projeto para solucionar o problema do antigo lixão da Estrutural, hoje transformado no Aterro Sanitário de Brasília. A ideia do grupo é utilizar a biodigestão, um método de reciclagem, transformando o chorume do aterro em eletricidade.

Segundo a estudante de biotecnologia Maria Victória Luz, de 20 anos, mesmo com a substituição do lixão pelo Aterro, o espaço não tem uma vida útil duradoura, tendo, inclusive, ocorrido casos de vazamento de chorume no local. “Nos preocupamos muito, porque os recursos hídricos dessa região abastecem cerca de 500 mil pessoas”, explica.



Batizado de Gilluz — junção dos nomes Aspergillus (fungo utilizado no processo) e luz — o estudo está em fase inicial de desenvolvimento. Os estudantes pretendem inscrever o projeto na competição internacional iGEM Design League. Para concluir o projeto e ajudar na inscrição, aberta até 7 de julho, eles lançaram uma vaquinha virtual com o intuito de arrecadar R$ 15 mil.



*Estagiária sob a supervisão de Adson Boaventura