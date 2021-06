Polícia Civil prende matador de aluguel do DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Caroline Cintra/CB/D.A Press)

Na madrugada desta terça-feira (15/6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Vanished em que cumpriu dois mandados de busca e um de prisão nas regiões do Itapoã e Riacho Fundo. A operação, conduzida pela 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), teve o intuito de investigar o sumiço de um advogado, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (10/6), em Águas Claras.

A vítima foi localizada, mas a operação foi mantida em sigilo para que a polícia prosseguisse com as investigações. Segundo a PCDF, há indícios de que um outro advogado teria encomendado a morte do bacharel por meio de um matador de aluguel, que teria sequestrado a vítima e a levado para o Núcleo Rural Boqueirão, no Paranoá.

“Uma pessoa previamente contratada o sequestrou para um local ermo (deserto) mediante ao uso de uma arma de fogo e, na hora de executar o crime, desistiu”, disse o delegado responsável pelo caso Ricardo Viana.

A PCDF conseguiu identificar a pessoa que iria executar o crime e o mandante, que seria um ex-sócio da vítima. De acordo com o delegado, os dois estão presos temporariamente.