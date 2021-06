DF vacina mais de 20 mil pessoas com a primeira dose nesta quarta (16/6)

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES) anunciou que vacinou mais de 20 mil pessoas com a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira (16/6). O total chegou a 827 mil moradores imunizados com a D1. A segunda dose do imunizante foi aplicada, hoje, em 211 cidadãos. São mais de 327 mil vacinados com a última aplicação nesta pandemia.

Entre os trabalhadores de saúde, 157 mil receberam a primeira dose e 108 mil se imunizaram com a D2. Das pessoas com comorbidades, mais de 182 mil se vacinaram com a primeira aplicação, e cerca de 2 mil com a segunda. Dos profissionais da educação, 14 mil tomaram a D1 e 69 a segunda dose da vacina.

Aproximadamente 19,6 mil profissionais das forças de segurança e salvamento receberam a primeira dose da vacina, e mais de 8 mil estão imunizados com a D2. Entre as pessoas com mais de 50 anos, cerca de 431 mil receberam a primeira dose da vacina. O grupo de 50 a 54 anos ainda não tomou a segunda dose.

A segunda aplicação foi feita em 207 mil pessoas acima de 55 anos. Até o momento, o DF recebeu 1,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.