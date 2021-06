JP Juliana Pimentel

A 19ª DP, da Ceilândia, investiga o crime

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19ª DP, deteve, na manhã desta terça-feira (8/6), um homem acusado de roubar a empresa na qual trabalhava. A apreensão faz parte da primeira fase da Operação “Abre-te, Sésamo”, que cumpre mandados de prisão preventiva e dos executores do crime contra proprietários da empresa Morais Tomate. Os detalhes foram passados pelo Delegado Thiago Peralva, adjunto da 19ª DP.

O crime ocorreu por volta das 23h do dia 17 de abril deste ano, no escritório localizado na Feira do Produtor, em Ceilândia. Na noite do crime, quatro bandidos armados invadiram a casa dos empresários e levaram notebooks, celulares, eletrodomésticos e R$ 5 mil em espécie. Antes de deixarem o local utilizando a caminhonete das vítimas, os infratores trancaram o casal dentro do carro e levaram as chaves. Estima-se que o prejuízo das vítimas gire em torno de R$ 200 mil.

Durante as investigações, os policiais observaram que a porta do prédio não tinha sinais de arrombamento. Imagens das câmeras de segurança mostraram que os ladrões abriram o portão com as chaves do estabelecimento. As apurações revelaram que um dos funcionários da Morais Tomate foi até a casa da faxineira das vítimas e solicitou o empréstimo das chaves utilizadas para a entrada no local. Após o roubo, o funcionário pediu para que a faxineira mentisse caso fosse questionada sobre as chaves.

Nessa manhã, o homem foi detido na Feira e Produtor enquanto descarregava caminhões de tomates. Ele foi preso em razão do mandado de prisão preventiva e encontra-se detido na unidade policial.

Os investigadores da 19ª DP localizaram, durante buscas na casa do suspeito, as chaves da residência das vítimas escondidas em cima do guarda-roupas. Além do mandante do crime, um dos quatro executores do roubo já foi identificado e se chama Fabrício da Silva Catarino, 22 anos. O suspeito, morador de Águas Lindas de Goiás(GO), não foi encontrado e é considerado foragido.

Os homens responderão por crimes circunstanciados com emprego de armas de fogo e concurso de agentes. As investigações continuam com o intuito de identificar o restante do grupo.

Abra-te Sésamo

O nome da operação é uma referência à expressão mágica descrita no conto Ali Babá e os Quarenta Ladrões, em que a porta da caverna na qual estão escondidos os tesouros só se abre quando conjurada as palavras "Abre-te, Sésamo”.