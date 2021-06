Homem acusado de assediar criança de 11 anos é preso em Alagoas

CB Correio Braziliense

(crédito: Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (DEAM)/Divulgação)

Após encaminhar vídeos, mensagens libidinosas e fotos de cunho sexual a uma criança, 11 anos, um homem, 39 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (17/6), em Maceió. Ele é alvo de inquérito em investigação da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (DEAM).

De acordo com informações da Polícia Civil do DF (PCDF), a criança, que mora no DF, conheceu o homem através da internet. Desde então, trocaram mensagens pelas redes sociais. O acusado, 39 anos, se passou por adolescente e iniciou um suposto namoro com a criança.

O caso chegou ao conhecimento da PCDF após o pai da vítima desconfiar da troca de mensagens e surpreendê-la no momento em que recebia vídeos e imagens de cunho sexual. Durante a diligência, além da prisão do autor, foram realizadas buscas em dois endereços. O celular dele também foi apreendido.

A prisão efetuada pela DEAM I contou com o apoio da Divisão de Inteligência da PCDF e da Inteligência da Polícia Civil de Alagoas (PCAL).