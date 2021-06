Corpo de idoso é encontrado em açude no Sol Nascente

PM Pedro Marra

(crédito: Reprodução/Facebook)

Por volta das 16h deste sábado (19/6), o corpo de um idoso, de 65 anos, foi encontrado em uma espécie de açude no Sol Nascente. Agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizaram o cadáver no Condomínio Vencedor, na Quadra 165. Segundo o delegado-chefe da 19ª DP (P Norte), Thiago Peralva, ainda não há como afirmar o motivo da morte.

“Fui notificado do desaparecimento dele pela família, que reconheceu o corpo. Vamos tentar identificar a causa da morte, se foi um afogamento, suicídio ou um crime de fato. Foi feita a perícia no local onde foi encontrado o cadáver, que foi levado ao IML para fazer outra perícia. Somente com esse segundo laudo que a gente vai poder analisar o que aconteceu”, explica.

“Recebi a comunicação do plantão da delegacia de que ele estava submerso. Pelo que me foi informado, não tinha marcas de agressão pelo corpo. Sei que ele saiu de casa ontem (sexta-feira) por volta das 9h sem dizer para onde iria. A família diz que ele saía para beber e voltava embriagado com frequência. Ele era alcoólatra e saiu para beber ontem”, acrescenta o investigador.



"É um Lagoa pequena onde pessoas banho de vez em quando", afirma uma moradora da região, que não quis ser identificada.