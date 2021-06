SS Samara Schwingel

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) enviou à Vara de Execuções Penais (VEP) um pedido de garantia da integridade de Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, procurado por ser autor de uma chacina no Incra 9 e outros crimes. Caso ele seja capturado, o órgão pede que ele tenha proteção “em face de ataques midiáticos e dos pedidos de entrevistas exclusivas ou outro tipo de promoção que o exponha ainda mais”.

No documento, enviado na última sexta-feira (18/6), a defensora que assumiu a defesa de Lázaro afirma que “considerando a enorme repercussão nacional conferida ao caso, visando salvaguardar a vida e a saúde do assistido, a defesa técnica requer, desde logo, ao ilustre juízo que seja garantida a proteção da integridade física e psíquica do assistido, com a alocação deste em instalações seguras, se possível, sem ter que dividir cela com outros internos do estabelecimento prisional em caso de sua recaptura com vida.”

Além disso, a defesa do foragido afirma que o caso tem “vivenciando um sensacionalismo exacerbado durante a recaptura de Lázaro, com inúmeras comparações com filmes de ação, bem como pela proliferação de memes nas redes sociais criados pelos usuários sobre o caso.”

Em nota, a DPDF explica que o órgão está à disposição de todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica, social e jurídica. Veja a nota na íntegra:

“Em atenção ao pedido de informações acerca de manifestação subscrita por um de seus membros, solicitando providências à Vara de Execuções Penais no sentido de alocar Lázaro Barbosa de Sousa em cela separada dos demais detentos, registramos que esse pedido é comum, em casos dessa natureza, tendo por objetivo a garantia do cumprimento da legislação vigente após a eventual captura de Lázaro. A Defensoria Pública do DF, ao tempo que se solidariza com as vítimas dos delitos, deseja que as investigações e buscas sejam bem sucedidas, com a maior celeridade possível, e que nenhuma outra pessoa venha a sofrer risco de vida ou lesão aos seus direitos. Esperamos que, após a detenção do suspeito, sua vida e integridade física sejam protegidas, a fim de que ele seja submetido ao devido processo legal. A Defensoria Pública do DF encontra-se à disposição de todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica, social e jurídica, para proteger os seus direitos fundamentais, inclusive vítimas de crimes.“