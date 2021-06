Garis são vacinados contra covid-19 a partir desta quarta (23/6)

RM Rafaela Martins

Envio dos garis aos locais de vacinação foi organizado pelo SLU - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os profissionais responsáveis pela limpeza urbana do DF recebem a vacina contra covid-19, a partir desta quarta-feira (23/6). A meta, segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), é aplicar 300 doses por dia até sexta-feira (25/6). A imunização acontecerá no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, das 9h às 15h.

Para o presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Silvio de Moraes, a vacinação dos garis é uma importante conquista, pois são profissionais que estão diariamente nas ruas, cuidando da limpeza das cidades. "Esse é um momento muito importante para a limpeza urbana. Cuidar de quem cuida da gente é gratidão por algo que foi feito. A inclusão dos garis nesse grupo prioritário é um reconhecimento do Governo do Distrito Federal pelos trabalhadores que estão ali varrendo a rua, limpando a cidade e que fizeram a diferença nessa pandemia. Agora é hora de retribuir”, pontuou.

O SLU organizará, junto às instituições, o envio dos garis para o local da vacinação. A previsão é de que sejam vacinados 100 funcionários por dia, de cada uma das três empresas: Suma, Valor Ambiental e Sustentare.



O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana do Distrito Federal, José Cláudio, afirma que o início da vacinação trará mais segurança aos trabalhadores da limpeza urbana. “Como representantes dos trabalhadores, estamos orgulhosos dessa conquista que significa mais segurança e tranquilidade para o nosso trabalhador que é exposto diariamente aos riscos de contaminação. Seguiremos acompanhando todo o processo para que ocorra da melhor maneira possível”, disse. Os catadores de material reciclado ainda não entraram para a prioridade de imunização.

Outros grupos

Na segunda-feira (21/6), também foi anunciada a ampliação da vacinação para grávidas e puérperas - que deram à luz há 45 dias - sem comorbidades. O anúncio foi feito pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em suas redes sociais.

Segundo o chefe do Executivo, 2,4 mil doses de imunizantes que não foram aplicadas na semana passada foram remanejadas pela Secretaria de Saúde (SES-DF) e serão destinadas à vacinação deste público. Até então, apenas as gestantes e puérperas com comorbidades estavam sendo vacinadas.

*Com informações do Serviço de Limpeza Urbana