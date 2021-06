Covid-19: nesta quarta-feira (23/6), DF imunizou 7.185 pessoas com a D1 e 882 com a D2

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

Nesta quarta.-feira (23/6), o Distrito Federal vacinou contra a covid-19, 7.185 pessoas com a primeira dose e 882 com a segunda. Ao todo, a capital do país já imunizou 920.065 pessoas com a primeira aplicação e 332.905 com as duas doses. Com os novos números, Brasília tem 14,41% da população maior de 18 anos imunizada com as duas doses da vacina.

De acordo com o relatório de vacinação divulgado pela Secretaria do Distrito Federal, a Rede de Frio do DF possui, em estoque, 1.188 doses da Pfizer/BioNtech, 2.550 da Coronavac, e 930 da Astrazeneca. Todas destinadas para a primeira dose. Para a segunda, há 14.220 imunizantes da Coronavac e 180.540 da Astrazeneca. Não há estoque da Pfizer atualmente.

Mais grupos contemplados

A Secretaria de Saúde segue contemplando mais grupos no DF. Os profissionais responsáveis pela limpeza urbana do DF recebem o imunizante contra covid-19, a partir desta quarta-feira (23/6). A meta, segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), é aplicar 300 doses por dia até sexta-feira (25/6). A imunização acontecerá no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, das 9h às 15h.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou, ainda, que os educadores do DF começarão a ser vacinados contra a covid-19 no sábado (26/6). De acordo com o chefe do Executivo local, serão 18 mil doses da Janssen para profissionais da rede pública e 8 mil da Pfizer para a rede privada.

A partir da próxima segunda-feira (28/6), as pessoas com 48 anos ou mais também poderão agendar a vacinação contra a covid-19. Segundo Ibaneis, serão 30 mil vagas para este público. O atendimento começará na próxima terça-feira (29/6).