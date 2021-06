Covid-19: DF registra 12 mortes e 665 novos casos nesta quinta (24/6)

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press )

Nesta quinta-feira (24/6), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) notificou 12 mortes e 665 casos por covid-19. Com a atualização, o total de óbitos na capital federal é de 9.158, e as infecções pela doença somam 425.790, das quais 408.659 (96,0%) são pacientes considerados recuperados.

Das mortes notificadas, duas pessoas tinham entre 30 e 39 anos; três de 40 e 49 anos; três de 50 a 59; duas de 60 a 69; uma entre 70 e 79 anos; e uma acima de 80 anos. Do total de 12 vítimas, as comorbidades foram verificadas em dez. Os agravantes foram doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, imunosupressão, obesidade e pneumopatia.

Do total de casos confirmados, a maioria está nas faixas etárias de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos. A letalidade do DF é de 2,2%. Em números absolutos, Ceilândia é a cidade que tem o maior número de casos (47.247). Em seguida, aparecem Plano Piloto (40.953), Taguatinga (33.801), Samambaia (24.002) e Águas Claras (23.383).



Segundo os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF, a média móvel de casos está em 777, o que representa redução de 9,69%, em relação ao número de 14 dias atrás. Quanto às mortes, em comparação ao mesmo período, o índice é de 17,29 — queda de 23% em relação à média móvel de 9/6.