Covid-19: Bares e restaurantes podem funcionar até meia-noite

SS Samara Schwingel

Decreto de Ibaneis Rocha flexibiliza horários de bares e restaurantes -

A partir desta quinta-feira (24/6), os bares e restaurantes do Distrito Federal poderão funcionar até meia-noite. Antes, o horário permitido era de 11h às 23h. A mudança foi publicada em um decreto na edição extra do Diário Oficial do DF.

A alteração faz parte das flexibilizações das medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19, que estavam em vigor no DF desde fevereiro de 2021. No mesmo decreto, o governador Ibaneis Rocha (MDB) flexibilizou o toque de recolher. Antes, a circulação de pessoas estava restrita até meia-noite. A partir de agora, o horário de restrição será das 1h às 5h da madrugada.

Além disso, o documento traz flexibilização em relação ao horário permitido para a venda de bebidas alcoólicas. A partir da publicação do decreto, os estabelecimentos poderão vender bebidas até meia-noite.

Os serviços de delivery também poderão funcionar até 1h, caso o pedido tenha sido registrado até meia-noite.