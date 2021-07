São Sebastião ganha unidade de autoatendimento do Na Hora

CB Correio Braziliense

Posto de autoatendimento do Na Hora em São Sebastião iniciou os atendimentos na manhã desta quarta-feira - (crédito: Jhonatan Vieira/Sejus)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) inaugurou, na manhã desta quarta-feira (30/6), um posto de autoatendimento do Na Hora em São Sebastião. O objetivo é simplificar e proporcionar autonomia na resolução de questões burocráticas para os moradores. O local irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 18h.

Pelo posto, é possível acessar os serviços públicos digitais, como agendamento de serviços do Departamento de Trânsito do DF (Detran), impressão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Também é possível emitir certidão negativa, nota legal e parcelamento de débitos.

A titular da Sejus, Marcela Passamani, explica que disponibilizar facilidade às pessoas sem acesso à internet, computador ou celular é um passo importante. “A palavra principal dos nossos serviços é pertencimento. É olhar para as pessoas com igualdade. Isso é cidadania”, destaca.

Alan Valim, administrador de São Sebastião, avalia que o posto de autoatendimento facilitará a vida dos moradores. Ao todo, o DF inteiro possui 15 pontos de autoatendimento distribuídos em Brazlândia, Rodoviária, Sobradinho, Ceilândia, Gama, Riacho Fundo e Taguatinga. Ao todo, entre 2019 e o começo deste ano, foram contabilizados cerca de 175 mil atendimentos nesses pontos.