Após cinco dias de temperaturas abaixo de 10ºC, frio diminui no DF

Após cinco dias de temperaturas abaixo de 10ºC, o frio está mais ameno na capital federal. Durante as primeiras horas desta sexta-feira (2/7), o Distrito Federal registrou a menor temperatura no Paranoá, que marcou 12ºC no termômetro. No Plano Piloto, a menor temperatura foi de 13ºC, com 11ºC de sensação térmica. Para esta sexta-feira, a condição de clima se mantém: céu claro, com poucas nuvens, e sol ao longo do dia. A temperatura máxima no Plano Piloto pode alcançar 25ºC, e, no DF, 27ºC.

A umidade relativa do ar, em Brasília, varia de 85% a 30%, enquanto no DF, alcançou 90% na região de Águas Emendadas, em Planaltina, e deve registrar como mínima 25%. “Já começamos a ter o padrão de inverno que estamos acostumados a ver, com marcação de umidade relativa alta pela manhã, e baixa na parte da tarde”, informa a meteorologista Andrea Ramos.

Fim de Semana

Para o fim de semana, a elevação das temperaturas deve continuar, conforme explica a meteorologista. "Prevalece essa condição. Teremos tempo com céu claro, poucas nuvens, as temperaturas mínimas variam de 12ºC a 14ºC, e as máximas podem chegar a 27ºC, mas as temperaturas devem aumentar. Esse fim de semana será um pouco melhor do que o último, porque a massa de ar frio está perdendo a intensidade aqui no centro-oeste. Vai manter a sensação de frio, mas ainda assim bem diferente do que vimos ao longo da semana”, garante.