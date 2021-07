DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Após uma investigação de aproximadamente três meses, policiais civis da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prenderam, nesta sexta-feira (2/7), dois homens integrantes da facção goiana Amigos do Estado (ADE) suspeitos de abastecerem drogas no DF e na região do Entorno. Foram apreendidos mais de 60kg de maconha, um galão de lança-perfume e dinheiro.

No decorrer da apuração policial, os investigadores constataram que um dos suspeitos, identificado pelas iniciais D.M.R, ficava responsável por manter contato direto com a facção criminosa, por adquirir as grandes quantidades de drogas e distribuir os entorpecentes no atacado. O segundo envolvido atuava na ponta do esquema e tinha o papel de entregar os entorpecentes vendidos a outros traficantes, armazenando a droga e comercializando para os usuários.

Os policiais constataram, ainda, que a venda das drogas aos usuários era feita em uma casa situada na Estância 5 de Planaltina. Ao tomarem conhecimento da chegada do carregamento dos entorpecentes, a equipe intensificou a investigação e conseguiu localizar o endereço que estava sendo utilizado para armazenar as substâncias, uma casa alugada no Bairro Estância 3 da região administrativa.

Os policiais flagraram o momento exato da transação da droga entre os traficantes e, durante a abordagem, encontraram mais de 60kg de maconha, um galão de lança-perfume, dinheiro, um carro, além de outros itens utilizados para o tráfico. Os presos foram encaminhados para a carceragem da PCDF.