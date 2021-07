Polícia prende homem armado dentro de quiosque em Ceilândia Norte

PM Pedro Marra

Policiais acharam uma arma de fogo com 13 cartuchos de munição intactas com o homem - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem armado em um quiosque na QNO 1/3, em Ceilândia Norte, por volta das 22h40 desse sábado (3/7). Durante patrulhamento na região, policiais foram acionados por populares, que alertaram sobre um indivíduo armado no interior da estrutura.

Com a identificação do suspeito, a equipe realizou a abordagem e localizou uma arma de fogo com 13 cartuchos de munição intactas na cintura do homem. O rapaz informou aos militares que teria o registro da arma, mas não portava a documentação.

Testemunhas que estavam no local afirmaram que ele havia se envolvido em uma briga com outro homem. Após o suspeito levar um tapa no rosto, puxou a arma da cintura, mas sem apontá-la para o outro rapaz. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), que cuida do caso.