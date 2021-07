Covid-19: "DF recebe menos vacina", avalia secretário da Casa Civil

EH Edis Henrique Peres

Secretário de Saúde, Osnei Okumuto, teve uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tratar das quantidades de vacinas que chegam ao DF - (crédito: Ed Alves/CB)

A imunização contra a covid-19 no Distrito Federal está destinada, atualmente, ao público acima de 44 anos de idade. Mas para o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a campanha poderia acontecer de forma mais ágil. “O ritmo da vacinação só não está mais acelerado porque estamos aguardando mais vacinas”, avalia. Segundo ele, “o DF está recebendo menos quantidade que outros estados”.

A declaração foi dada pelo titular nesta segunda-feira (5/7), em coletiva de imprensa no Palácio do Buriti. “Não depende apenas do DF (a vacinação), depende da chegada das vacinas e as que estão chegando são distribuídas, agendadas e aplicadas’, destaca.

Gustavo Rocha afirmou que na manhã desta segunda-feira o secretário de Saúde, Osnei Okumuto, teve uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para debater o tema. “Hoje o secretário Osnei conversou com o ministro e está esperando uma agenda para tratar desse assunto”, afirmou.

Ao todo, o titular esclareceu que já foram recebidos, aproximadamente, 1.190 milhões de doses do imunizante. “Dessas já aplicamos 1.114 milhão e as demais estão todas agendadas. A vacinação está seguindo o ritmo esperado. As doses não ficam mais paradas, quando a população não a procura, a vacina é remanejada e temos um dinamismo maior”, explicou.