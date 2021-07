Gato é baleado em condomínio no Park Way

JM Jonatas Martins*

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Um gato foi baleado em um condomínio da quadra 26 do Park Way, no Distrito Federal. O caso aconteceu no último sábado (3/7) e será investigado como maus-tratos pela 21ª DP de Taguatinga.

A dona do animal teria ouvido o som de disparos e visto um vizinho correndo com uma arma fora do terreno onde vive. Com isso, a polícia foi chamada para o local e apreendeu a arma com o suspeito, que negou ter atirado contra o bicho.

O gato recebeu os cuidados necessários e se recupera bem apesar dos ferimentos sofridos. A ferida no animal será avaliada por um médico veterinário para se desvendar se são compatíveis com disparo de arma de fogo, mas um laudo inicial indica que os machucados foram causados possivelmente por chumbinhos de espingarda de pressão.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do DF contou que “após oitiva dos envolvidos, não foram levados elementos de informação suficientes a justificar a instauração de auto de prisão em flagrante''. Isso ocorreu porque os tiros foram ouvidos, mas não foi visto “o suposto autor disparando contra o animal”.