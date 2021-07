Morre gato que foi baleado em condomínio no Park Way

TM Thays Martins

(crédito: TV Globo/Reprodução)

O gato que foi baleado em um condomínio da quadra 26 do Park Way no última sábado (3/7) não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira (8/7). O caso está sendo investigado como maus-tratos pela 21ª DP de Taguatinga.

A bala que atingiu o gato atravessou o quadril do animal e ele não estava conseguindo andar. De acordo com a tutora do felino, duas pessoas presenciaram o momento em que o homem atingiu o bicho. De acordo com elas, o ato teria sido intencional.

A polícia chegou a apreender uma arma com o suspeito, que é policial da reserva. Mas ele não foi preso porque, segundo a polícia, não havia elementos suficientes para prisão em flagrante.