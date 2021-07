Polícia Militar do DF encerra festa com 150 pessoas em Taguatinga

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

Na madrugada deste sábado (10/7), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou e encerrou uma festa com 150 pessoas na Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Taguatinga. A fiscalização é parte da Operação Quinto Mandamento, que atua na região há três meses para coibir crimes contra a vida, como homicídios e latrocínios.

Os policiais do Grupo Tático Operacional (Gtop) foram alertados de que havia um homem armado no local. Próximo ao perímetro do evento, eles encontraram uma pistola calibre 380 com dez munições do mesmo calibre e mais 15 munições de calibre .40.

Os participantes da festa foram abordados pelos PMs e o organizador foi levado para a 8ª Delegacia de Polícia (SIA).

Tentativa de fuga

Além da festa clandestina, durante a noite de sexta (9/7), os policiais percorreram a Cidade Estrutural, onde apreenderam drogas e armas de fogo. Um homem apontado como vendedor de entorpecentes foi abordado no Setor Leste por volta das 20h30.

O suspeito tentou fugir pelo banheiro de uma casa, onde tentou se desfazer de trouxas de drogas pelo vaso sanitário, mas foi impedido pelos militares.

Operação

As ações da Operação Quinto Mandamento começaram em 31 de julho de 2020, em locais definidos a partir de análises criminais do setor de estatística e inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). Nos primeiros cinco meses deste ano, as equipes promoveram quase 6 mil abordagens e fiscalizaram mais de 2 mil veículos. Houve 65 ações no período, sempre nos fins de semana.

No ano passado, pelo mesmo período de cinco meses — de agosto a dezembro —, as equipes abordaram 7 mil pessoas no DF.

A operação reúne integrantes de todas as forças de segurança — polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF), Departamento de Trânsito (Detran-DF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).