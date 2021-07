Com massa de ar seco, domingo (11/7) é de tempo frio e névoa no DF

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O domingo (11/7) amanheceu ensolarado no Distrito Federal. O dia vai ser de céu claro na capital federal e não há sinal de chuva. O sol pode até dar a impressão de vai fazer calor, mas o frio ainda prevalece: na madrugada, os termômetros chegaram aos 8ºC. Com o céu sem nuvens, a temperatura vai subir ao longo do dia. Mas não se anime muito nem se desfaça do casaco: a máxima não vai passar dos 25ºC.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade também segue em queda no DF: as taxas oscilam de 85% a 20%, nível classificado como estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Por isso, o ideal é reforçar a hidratação e evitar atividades físicas externas entre 11h e 15h.

Sem previsão de chuva para os próximos dias e com a secura, o domingo vai ser mais um dia de névoa seca no céu de Brasília. "Uma massa de ar seco ainda está predominando na região Central", explica o meteorologista Mamedes Melo.

Ele ressalta que, na segunda quinzena de julho, uma massa de ar polar se aproxima do Centro-Oeste e pode derrubar ainda mais as temperaturas. Em 1º de julho, foi registrada a menor temperatura do mês: 4.9ºC. Para Mamedes, a marca pode voltar a ser registrada. "Com certeza tem essa possibilidade", frisou.

Próximos dias

A semana que se inicia neste domingo (11/7) também será de baixas temperaturas. Na segunda-feira (12/7), os termômetros vão variar entre 9ºC e 23ºC, com ventos fracos e moderados. A umidade pode chegar a 30%.

O cenário se repete na terça (13/7), com a mesma variação de temperatura do dia anterior. O nível mínimo da umidade relativa do ar também vai se manter. Nos dois dias, o céu terá poucas nuvens com névoa seca.

Na quarta (14/7) e na quinta-feira (15/7), a temperatura vai variar entre 10ºC e 24ºC, sem previsão de névoa. Os ventos vão permanecer fracos e a umidade relativa pode chegar a 35% na quarta (14/7). Na quinta (15/7), o índice pode alcançar até 35%.