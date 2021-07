Família busca ajuda para tratamento de mulher internada após crise de hipertensão

JM Jonatas Martins*

(crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Familiares de Luana Barbosa, 33 anos, buscam ajuda para arcar com os custos do tratamento da mulher, internada após sangramento no nariz causado por uma grave crise de hipertensão. Ela precisou ser encaminhada para a UTI do Hospital Santa Luzia em 3 de julho. Agora, familiares e amigos pedem ajuda para arcar com os gastos hospitalares e outros custos relacionados aos tratamentos.

A escolha pela internação na rede privada se deu por conta da gravidade da situação. “Tivemos receio de não obtermos a atenção necessária ao caso e o pronto-atendimento”, explica Marileni Barbosa, mãe de Luana. Os gastos são com diárias do leito de UTI, acompanhamento médico, remédios, exames e procedimentos cirúrgicos. Com menos de 10 dias de internação, o valor pode chegar a R$ 150 mil.

O relatório médico aponta que a condição de saúde da mulher melhorou após um tampão ser usado no nariz, mas foi realizada uma cirurgia de emergência diante do sangramento “ameaçador à vida”. No momento, Luana segue aos cuidados da terapia intensiva para tratar o quadro de hipertensão arterial e danos causados nos rins da paciente.

Marileni conta que a filha sentia náuseas no início do mês e o nariz começou a sangrar na madrugada do dia 3. “O que motivou a internação dela foi a perda excessiva de sangue, a necessidade de transfusão de sangue, a necessidade de uma cirurgia nasal para contenção do sangramento e também a elevada pressão arterial, que chegou na casa dos 30 por 18”, relata.

Foi iniciado um tratamento para controlar a pressão arterial, mas os remédios não eram eficazes e exames apontaram que os rins não funcionavam corretamente. Após a primeira diálise para a filtragem do sangue, os medicamentos começaram a fazer efeito. Marileni relata que o estado de saúde é estável, com a pressão em níveis normais, mas ela foi diagnosticada com atrofiamento nos rins, e deverá fazer diálise três vezes por semana até que consiga um transplante.

Nascida em Belém, Luana Barbosa mora em Brasília há quatro meses e trabalha como engenheira de produção. A mãe comenta que os problemas de saúde são recentes e que a filha é alegre e tímida, que adora crianças e gosta de estar com a família. “Ela é uma pessoa que sempre cuidou da saúde, sempre se alimentou bem, livre de vícios e sem problemas de saúde anteriores”, afirma.

Doações podem ser feitas por meio de Pix, no número (91) 99971-6852, ou por transferência bancária para a conta corrente 1254707-7, agência 0001 do Banco Inter. As quantias serão recebidas por Marileni da Rocha Barbosa. No Pix, o sobrenome de família aparece com a grafia Barabosa em vez de Barbosa, devido a um erro no cadastro.



* Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer