Motorista bêbado é preso após acidente com morte em Ceilândia

PM Pedro Marra

(crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 46 anos que causou acidente com morte na BR 070, em Ceilândia. O condutor dirigia alcoolizado e foi detido por homicídio e por lesão corporal. Havia sete pessoas no veículo, com capacidade de locação excedida, sendo que todas ficaram lesionadas, com duas em estado grave. Uma das vítimas, um homem de 57 anos, morreu em seguida, em hospital da região.

Outra pessoa, também em estado grave, está intubada, segundo a PRF. O acidente ocorreu na noite de domingo (11/7), policiais rodoviários federais foram chamados para atender ao acidente em saída de pista próximo à Barragem do Descoberto, em Ceilândia. Quando chegaram ao local, se depararam com um veículo do tipo VW/Gol estragado e com o pneu estourado.

O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e, como apresentava sinais claros de embriaguez, foi preso e encaminhado à delegacia da região para registro do flagrante. Segundo a PRF, o homem foi o quarto condutor embriagado preso pela corporação somente na BR-070, no último final de semana.