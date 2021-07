Ibram divulga resultado final para contratação de brigadistas

PM Pedro Marra

(crédito: Fernando Tatagiba/ICMBio)

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) publicou, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa terça-feira (13/7), o resultado definitivo do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de brigadistas florestais em 2021. Eles vão combater os incêndios neste período de seca. A ação faz parte do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Ao todo, estão sendo oferecidas 150 vagas, sendo que 120 são para brigadistas florestais combatentes, 24 para chefes de brigada e seis para supervisores de brigada. Os selecionados irão atuar para prevenir e combater incêndios nas 82 Unidades de Conservação (UC’s) espalhadas pelo DF. Além disso, poderão trabalhar em outras áreas, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CMBDF).

Os candidatos classificados deverão comparecer entre os dias 20, 21 e 22 de julho, na sede do Brasília Ambiental, das 9h às 12h ou das 13h30 às 16h30, de acordo com as escolha do candidato após preenchimento do formulário de contratação disponível para preenchimento desde as 14 horas dessa terça-feira.

A relação de documentos a serem apresentados pelos convocados está disponível no item 3 do edital do resultado final da seleção. O Instituto está localizado na 511 Norte, bloco C, térreo. Confira aqui o resultado final dos aprovados, e outras informações sobre o processo seletivo neste link: www.ibram.df.gov.br/editais.

Com informações do Ibram