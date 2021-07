Via de Taguatinga Sul será interditada a partir deste sábado

PM Pedro Marra

(crédito: Divulgação/Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF)

A Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal informou, na quarta-feira (14/7), que a partir deste sábado (17/7), a via QSB 1, no Setor Central C12 de Taguatinga Sul, será interditada para o tráfego de veículos. A medida se dá devido à construção de rede de drenagem pluvial e execução de novas captações de bocas de lobo na região.

Segundo a pasta, os serviços serão realizados em etapas e a previsão é de que sejam concluídos em 12 semanas. “O objetivo é melhorar o escoamento das águas pluviais e evitar alagamentos em períodos de chuva no Centro de Taguatinga”, explica o engenheiro Ricardo Terenzi, subsecretário de acompanhamento e fiscalização de obras do DF.

Ainda de acordo com o engenheiro, “no trecho da obra ocorrerá a interdição apenas para o tráfego de veículos, mantendo-se a circulação para pedestres e moradores”, complementa.

Diante dos impactos esperados no trânsito da região, a Secretaria de Obras recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas. “Nossa sugestão é que os motoristas optem pelas vias QSB 2 e QSB 3, evitando ao máximo circular pelo Setor Central C12 durante o período das interdições”, sugere Terenzi.

Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF