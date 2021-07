Juíza inspeciona Papuda e acompanha vacinação de presidiários

PM Pedro Marra

O imunizante utilizado nos presídios da capital é a vacina da Janssen - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Complexo da Papuda passou por inspeção da juíza da Vara de Execuções Penais do DF (VEP-DF), Leila Cury, nesta quinta-feira (15/7). A magistrada, representante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), visitou o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e acompanhou a abertura do mutirão da Comissão de Execução de Atendimento Móvel da Defensoria Pública do DF em prol dos detentos.



Leila também acompanhou a vacinação dos presos contra a covid-19. Na última sexta-feira (9/7), a magistrada recebeu o cronograma de vacinação contra a covid-19 dos custodiados nas Unidades Penais do Distrito Federal, que teve início na quarta-feira passada (8/7) e vai até a próxima quinta-feira (22/7), conforme Ofício nº 3/2021.

O imunizante utilizado nos presídios da capital é a vacina da Janssen, de dose única. A comunicação do planejamento faz parte de procedimento aberto pela juíza para monitorar a evolução da doença no sistema penitenciário do DF.

Desde o início da pandemia, a magistrada realiza inspeções presenciais no mínimo mensais e, mesmo durante a pandemia, não deixou de realizá-las presencialmente, por entender que são necessárias para conferir as condições a que estão submetidos os internos.

A juíza também tem acompanhando os desdobramentos da covid-19 no sistema presidiário e adotado as medidas necessárias para preservar a saúde e a integridade física deles e dos policiais penais.

Com informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)