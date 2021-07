Secretaria de Saúde troca subsecretário de Atenção Integral à Saúde

AI Ana Isabel Mansur

Alexandre Garcia foi diretor-geral do Samu antes de assumir a subsecretaria - (crédito: Arquivo Pessoal Alexandre Garcia)

Em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (15/7), o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Alexandre Garcia Barbosa, foi exonerado da função que exercia na Secretaria de Saúde do DF. Quem assume o cargo é a pediatra e diretora-geral do Hospital Materno Infantil (Hmib), Marina da Silveira Araújo.

O médico havia solicitado o desligamento do cargo em maio, mas o pedido não foi concretizado. Ele estava à frente da subsecretaria desde setembro de 2020, vindo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de onde era diretor.

Médico pediatra formado pela Universidade de Brasília (UnB), Alexandre Garcia é servidor da Secretaria de Saúde desde junho de 2000. Ele não deve, por enquanto, assumir nova função na pasta.

Com as mudanças, o Hmib passará a ser chefiado pela médica Andreia Regina Silva Araújo, da área de ginecologia e obstetrícia.