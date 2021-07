Inscrições para o Conselho de Cultura são prorrogadas até sexta-feira (23/7)

CB Correio Braziliense

A escolha dos conselheiros é importante para a preservação das tradições locais da RAs - (crédito: Glen Carrie/Unsplash)

O Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF) prorrogou o período de inscrições para o Conselho Regional de Cultura (CRC). Novo prazo vai até esta sexta-feira (23/7) e foi informado em edital publicado nesta segunda-feira (19/7), no Diário Oficial do DF (DODF).

O objetivo da prorrogação é permitir uma mobilização e a adesão maior nas eleições do CRC. As regiões administrativas que tiveram o prazo estendido foram Arniqueira, Fercal, Lago Sul, Lago Norte, Núcleo Bandeirante, Octogonal/Sudoeste, SIA e Park Way.

A escolha dos conselheiros preserva as tradições locais, além de ajudar na movimentação da economia criativa e permitir destaque a artistas das diversas RAs. De acordo com a CCDF, foram estudadas as especificidades de cada região a fim de adequar às demandas e construir um conselho cultural que beneficie as populações locais.

A respeito das eleições, é possível esclarecer dúvidas e obter mais informações em contato pelo e-mail: candidatura.conselhodecultura.df@gmail.com.

Confira o novo cronograma: