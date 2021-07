Adolescente e criança escapam de incêndio no Gama

JM Jéssica Moura

Quando os bombeiros chegaram, o fogo já estava controlado mas havia muita fumaça no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (20/7), moradores do Gama levaram um susto com um incêndio em uma casa na quadra 8, próximo ao Vivendas. Uma jovem de 16 anos e um menino de 5 dormiam no momento em que a residência pegou fogo.

Os vizinhos viram a fumaça e correram para acudir. Com uma mangueira de jardim, eles tentaram controlar o fogo enquanto o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não chegava para socorrer as vítimas.

Quando os militares chegaram, o fogo já tinha sido debelado, mas havia muita fumaça no local. Os 13 militares fizeram o rescaldo do incêndio. A jovem e o menino foram socorridos e levados ao Hospital Regional do Gama (HRG) com intoxicação, já que inalaram muita fumaça.

Semana passada, ocorreu outro caso parecido: duas crianças, 2 e 5 anos, foram salvas de um incêndio em uma residência em um galpão na Asa Norte. Os dois irmãos saíram ilesos. O caçula já tinha sido salvo, no ano anterior, de um afogamento em uma piscina no Lago Sul.