PCDF apreende armas de homem que ameaçou tirar vida de ex-mulher

CB Correio Braziliense

Foram apreendidas uma espingarda calibre .12, uma espingarda calibre .22 e uma pistola de calibre .380 - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu, nesta quinta-feira (22/7), três armas de fogo registradas no nome de um homem que ameaçou tirar a vida da ex-companheira. De acordo com informações da corporação, o homem, 47 anos, estaria inconformado com o término.

A investigação teve início após a vítima informar aos policiais que o autor, registrado como caçador, atirador e colecionador possuía armamento. De acordo com a denúncia, o homem estaria insistentemente tentando manter contato com a vítima e, tomado por ciúme, ameaçando a mulher.

Após a denúncia, a PCDF conseguiu um mandado de busca e apreensão do homem, que também é investigado por violência doméstica. Foram apreendidas uma espingarda calibre .12, uma espingarda calibre .22 e uma pistola de calibre .380. De acordo com os policiais da 38ª Delegacia de Polícia, o cumprimento do mandato fez parte da nova fase da Operação SKADI.