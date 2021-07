Covid-19: Secretaria de Saúde do DF confirma mais 636 casos nesta segunda-feira

PM Pedro Marra

(crédito: Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF)

O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (26/7), 636 novos casos da covid-19. Com isso, o total subiu para 446 mil. A Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou, ainda, mais 10 mortes provocadas pela doença, sendo seis homens e quatro mulheres. O total de vítimas da doença na capital do país subiu para 9.567 óbitos.

A média móvel de casos dos últimos sete dias ficou em 649,86 — alta de 5% em relação a duas semanas antes. O indicador referente às mortes ficou em 10,86 — queda de 1,27% na comparação com a mesma data. O período de 14 dias para a comparação tem relação com o ciclo padrão da doença.

A taxa de transmissão da covid-19 aumentou nesta segunda-feira e chegou a 0,98 — o resultado indica que cada grupo de 100 infectados é capaz de transmitir o vírus para, em média, outros 98 indivíduos. Um resultado acima de 1 indica que a epidemia está em fase de avanço na região.



Ceilândia, cidade mais populosa do DF, segue como a mais afetada pelo vírus. A região administrativa tem 49,3 mil casos confirmados e quase 1,5 mil mortes por causa da doença. Em Taguatinga, mais de 35 mil se infectaram, dois quais 930 morreram. O Plano Piloto aparece em terceiro lugar no ranking das áreas com mais registros: são 43 mil resultados positivos e 644 vítimas. Em relação aos óbitos, Samambaia fica em quarto lugar, com 721 vidas perdidas e 24 mil infectados.