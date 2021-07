MP pede estudo sobre possíveis casos de covid-19 após jogo no Mané Garrincha

LP Luana Patriolino

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requisitou à Subsecretaria de Vigilância à Saúde do DF uma investigação epidemiológica para verificar o impacto no número de casos da covid-19 entre espectadores do jogo entre Flamengo e Defensa y Justicia, no Mané Garrincha. O departamento terá dois meses para apresentar os resultados.



A partida de futebol ocorreu no âmbito da Copa Libertadores da América, na última quarta-feira (21/7). O Governo do Distrito Federal autorizou o evento, com liberação de 25% dos torcedores no estádio, desde que apresentassem teste para detecção da covid-19 com resultado negativo — feito até dois dias antes — ou comprovante de vacinação com marcação referente às duas doses ou à aplicação única.



Para o MPDFT, além de serem fundamentais ao acompanhamento das atividades de enfrentamento à pandemia, os resultados do estudo epidemiológico poderão dar suporte ao governo local na hora de avaliar eventuais ajustes à melhoria da proteção sanitária em eventos com participação de público.

Dias antes do evento e durante a partida, a equipe da força-tarefa inspecionou o Mané Garrincha. O objetivo era observar se os organizadores e o público cumpriram os protocolos necessários para combater a disseminação da covid-19. A equipe responsável pela inspeção constatou casos de desrespeito às medidas protetivas, como falta de distância mínima entre torcedores e não uso de máscaras.