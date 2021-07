Covid-19: média móvel de mortes tem queda de 26% no DF

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A média móvel de mortes por complicações da covid-19 ficou em 10,29, nesta sexta-feira (30/7), queda de 26% na comparação com 14 dias atrás. O indicador de casos encontra-se em 677, alta de 16% no mesmo período analisado. A Secretaria de Saúde (SES) registrou mais 738 casos do novo coronavírus, o que totaliza 449 mil pessoas. Dessas, 432 mil se recuperaram.

Segundo a pasta, 11 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, sendo quatro mulheres e sete homens. Todas eram moradores do DF. Com isso, o total de óbitos chegou a 9.610 vidas perdidas na capital federal.

Assim como nessa quinta-feira (29/7), a taxa de transmissão da covid-19 segue em 0,98. Desta forma, 100 pessoas infectadas pelo vírus pode contaminar outras 98. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o resultado ainda está dentro do recomendado para se ter controle da pandemia, com taxa abaixo de 1. Quanto menor o número, mais a crise sanitária tende a terminar.

Ceilândia perto de 1,5 mil mortes

Ceilândia se aproxima das 1,5 mil mortes causadas pela covid-19: são 1.493 no total. A cidade calcula mais de 49,5 mil casos confirmados. Logo atrás no número de óbitos está Taguatinga, com 934. São 35 mil moradores diagnosticados com o vírus na cidade. Em Samambaia, já são mais de 25 mil pessoas infectadas nesta pandemia, e 724 mortes. O Plano Piloto conta com 43,8 mil casos e 647 vidas perdidas.