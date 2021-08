Terracap licita imóveis no DF com entradas a partir de R$ 5,4 mil

CB Correio Braziliense

Há desde terrenos comerciais em Samambaia com entradas iniciais de R$ 5,4 mil a projeções no Noroeste com entradas a partir de R$ 710 mil - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A. Press.)

Cerca de 100 imóveis, distribuídos em 11 regiões administrativas, serão licitados pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) neste mês. De acordo com o edital nº 8/2021, pequenos e grandes investidores podem ser contemplados. Há desde terrenos comerciais em Samambaia com entradas iniciais de R$ 5,4 mil a projeções no Noroeste com entradas a partir de R$ 710 mil.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos: a caução deve ser paga até 12 de agosto e a licitação será no dia 13. A depender do imóvel escolhido, as condições de pagamento são 5% de caução, entrada (com abatimento da caução) e o restante em até 180 meses. Podem participar do processo licitatório pessoas físicas e jurídicas.

Todo o procedimento licitatório pode ser feito on-line, por meio portal da Terracap. Ou seja, é possível comprar o terreno sem sair de casa, com toda a comodidade. Quem preferir entregar pessoalmente a proposta de compra e o comprovante da caução pode fazê-lo por meio do drive-thru no estacionamento do edifício-sede da Terracap. A licitação será transmitida ao vivo pelo canal da Agência no Youtube.

Investimentos

Cerca de 50% dos imóveis ofertados nesse edital estão localizados na Samambaia e permitem o investimento do setor produtivo em várias áreas de atuação, como comércio, prestação de serviços, institucional, industrial e, a depender do terreno, é admitido até o uso residencial. Na RA, há diferentes oportunidades, como lotes a partir de 100 m² com entradas de R$ 5,4 mil até uma projeção no Centro Urbano de 5,2 mil m², com entrada de R$ 425 mil.

Já no Paranoá, há cinco lotes à venda, pareados, todos na Quadra 4, Conjunto7. Com áreas de 1,1 mil m² a 1,8 mil m² e entradas a partir de R$ 32 mil, também são terrenos que permitem a implantação de atividades econômicas diversas. A região possui mercado consumidor consolidado. Os dados do último Caderno de Demografia mostram que a contagem de habitantes do local passa os 60 mil habitantes.

Águas Claras também figura no oitavo edital do ano. Por lá, há terreno que admite ao investidor a possibilidade de desenvolver um mix de projetos, desde comércio a residências coletivas. Esse é o caso do lote localizado na Rua das Figueiras, com área de 6,8 mil m² e entrada a partir de R$ 580 mil.

*Com informações da Terracap