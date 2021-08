Covid-19: DF tem 57 casos confirmados da variante Delta e 109 em investigação

EH Edis Henrique Peres

Variante Delta foi identificada, pela primeira vez, na Índia, é mais transmissível do que outras cepas do vírus - (crédito: Niaid/Divulgação)

O Distrito Federal tem 57 pessoas infectadas pela variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, e 109 casos em investigação pela Secretária de Saúde do DF. Dos genomas sequenciados, 51 foram analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF), enquanto seis foram monitorados pelo Hospital da Criança.

Até o momento, quatro pessoas morreram após se infectarem com a variante, considerada mais transmissível que as mutações anteriores do Sars-CoV-2. Um dos pacientes que não resistiu a doença era uma criança que estava internada no Hospital da Criança.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, explicou, que o número de casos da variante por habitantes na capital se trata da rapidez com que os resultados saem no DF. “Como tivemos a iniciativa de diminuir o tempo do exame de 15 dias para menos de sete dias, conseguimos fazer a identificação do vírus mais rápido, diferentemente de outros estados que enviam para laboratórios de outras regiões”.

Osnei destacou que até o fim deste mês a pasta pretende instalar um equipamento de maior capacidade genômica para que seja possível monitorar as variantes com mais agilidade de precisão.

Covid-19



O DF já registrou, ao todo, 450 mil casos de covid-19. Do total, 9.630 pessoas morreram. A taxa de transmissão do vírus, atualmente, está em 0,99, o que significa que a cada 100 doentes passam a infecção para 99 pessoas.