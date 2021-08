Covid-19: mais de 18 mil pessoas não foram receber a 2ª dose em julho

EH Edis Henrique Peres

A Secretaria de Saúde previu, para o mês de julho, a aplicação da 2ª dose contra a covid-19 em 213.247 pessoas. No entanto, apenas 195.134 procuraram o reforço da imunização. Ao todo, 18.113 do público ainda não completou o ciclo de proteção contra o Sars-CoV-2. O chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, reforça a importância da imunização com as duas doses da vacina dentro do período estabelecido pela pasta.

“Alguns podem ter tomado a segunda dose em outro estado, ou estavam doentes, pegaram covid-19. São diversos os fatores. No entanto, pedimos que essas 18 mil pessoas busquem a imunização. Se elas tomarem apenas a 1ª dose e não receberem o reforço dentro do prazo adequado, a imunização não será completa”, explica Gustavo.

Para agosto, a estimativa é aplicar a 2ª dose em 245.535 pessoas, sendo que, deste número, 42.221 devem ser imunizadas nesta primeira semana. Mas além da falta de procura dos imunizados com a 1ª dose, a Secretaria de Saúde também enfrenta desafios com os profissionais de educação.

“Anunciamos que faltava 1.900 pessoas para finalizar a imunização dos profissionais, mas apenas 780 procuraram a vacina. É importante que eles tenham a consciência da necessidade de receberam as doses, porque ela é uma tranquilidade para o próprio professor", destaca.

O desafio se repete com a imunização do público com comorbidade. “Foram disponibilizados mil doses a mais para pessoas com comorbidades, mas apenas 309 foram vacinadas ontem (domingo) e 360 estão agendados para hoje (segunda), ou seja, ainda tem vagas abertas”, pontua

Se por um lado alguns não buscam a imunização, por outro, há os que buscam a terceira dose do imunizante. “Quando esses casos são detectados, nós o encaminhamos para o Ministério Público. É preciso ressaltar que no DF, com exceção da Janssen, todas as vacinas são de duas doses, e concluem seu ciclo de imunização com a segunda dose”, explicou Gustavo.