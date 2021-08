GDF flexibiliza medidas contra a covid-19 e estádios terão 30% de público

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) alterou algumas medidas do decreto 41.913, que dita as regras de combate ao novo coronavírus. As atualizações serão publicadas nesta terça-feira (3/8) no Diário Oficial do DF (DODF). A partir da publicação, eventos gastronômicos e cívicos, feiras e exposições culturais estarão liberados.

“Shows continuam proibidos. A decisão de flexibilizar foi tomada com base na diminuição dos casos da covid-19, a taxa de transmissão está em 0,99, e a ocupação de leitos de UTI (unidade de terapia intensiva), está com a menor ocupação desde o começo da pandemia”, destacou Gustavo Rocha, chefe da Casa Civil.

Nos eventos religiosos, como missas, cultos e ritos de qualquer tipo, o afastamento mínimo deixará de ser 1,5 m para apenas um metro. Outra mudança é a respeito da participação do público em eventos esportivos profissionais, como a entrada em estádios.

“A exigência do teste RT-PCR continua mantida, mas o prazo de 48h passou para 72h de antecedência. Também não há mais proibição de que menores de 18 anos e gestantes compareçam a esses eventos esportivos, desde que apresentem as duas doses da vacina (ou dose única, no caso da Janssen), ou o RT-CPR com 72h de antecedência. Outra mudança é que antes a capacidade era de 25% de lotação, agora é de 30%”, apontou Gustavo Rocha.

As mudanças passam a valer a partir da publicação no DODF.