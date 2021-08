DF tem, em 2021, menor número de crimes contra a vida em julho em 22 anos

DD Darcianne Diogo PM Pedro Marra

O mês de julho deste ano teve o menor registro de crimes contra a vida em 22 anos, conforme levantamento divulgado, nesta quarta-feira (4/8), pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP). Na avaliação do governo, o conjunto de políticas adotadas pela pasta, dentro do programa DF Mais Seguro, fez com que o DF mantivesse a redução da criminalidade, assim como no ano passado.

Dados coletados pela Secretaria mostram que, em julho, o número de vítimas dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) – que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte – foi o menor dos últimos 22 anos para o mês.

De janeiro a julho deste ano, a redução desses crimes chegou a 15,9%, o que representa 39 mortes a menos no período. O número de vítimas de homicídio é o menor desde 2000, quando foram registrados 52 casos, 25 a mais do que em 2021, que registrou 20 no sétimo mês do ano. No comparativo com o mesmo mês do ano passado, a redução foi de 25,9%.



“Em 2020, tivemos a menor taxa de homicídios dos últimos 41 anos e nos tornamos a unidade da federação com maior percentual de redução desses casos no Brasil. Com o apoio do governador Ibaneis Rocha, estamos avançando com o programa DF Mais Seguro, que é o princípio norteador das ações de Segurança Pública até o final de 2022. As medidas adotadas são monitoradas e avaliadas semanalmente, até mesmo para que as mudanças de estratégia sejam possíveis. O trabalho integrado das forças de segurança também tem sido essencial para os resultados positivos de nossas ações”, enfatiza o secretário de Segurança Pública do DF, delegado Júlio Danilo.



Nos primeiros sete meses de 2020, o DF teve 223 vítimas de homicídios e, no mesmo período deste ano, 192, marcando 13,9% de redução. São 31 mortes a menos. Houve também redução de quase 14% nas tentativas deste tipo de crime, de 403 para 347 registros. No latrocínio, crime que recebeu atenção especial da segurança pública no ano passado, queda foi de 45% nos primeiros sete meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

“O alto percentual de resolução de crimes, o enfrentamento ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas feito pelas nossas polícias, além do tempo resposta do Corpo de Bombeiros no atendimento às vítimas foram muito importantes nesse processo. A identificação e prisão de autores impacta a incidência desse tipo de crime, pois impede a reincidência”, avalia Danilo.



O secretário destaca também a intensificação da operação integrada Quinto Mandamento, que efetuou cerca de 15 mil abordagens a pessoas em um ano. “A intenção da operação é simples: preservar o maior bem do ser humano, que é a vida. Para isso, focamos nossas ações em locais, dias e horários críticos para coibir o tráfico de drogas e para retirar armas ilegais das ruas, crimes que têm relação direta com os homicídios”, explica.



Destaque nacional

Em 2020, o DF teve a maior queda em valores percentuais: 13,4% se comparado com o ano anterior, 2019. O registro vai na contramão do país, que teve aumento de 5,6%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado mês passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Crimes contra o patrimônio



Todos os seis Crimes Contra o Patrimônio (CCPs) monitorados de forma prioritária pela SSP-DF marcaram queda nos primeiros sete meses de 2021. O roubo em transporte coletivo obteve a maior redução, de 44,2%, caindo de 620 para 346 ocorrências em todo o DF. A queda nesses tipos de crime representa 3,7 mil roubos e furtos a menos no Distrito Federal.

