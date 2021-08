Covid-19: DF espera 153 mil doses para vacinar pessoas com 20 anos ou mais

SS Samara Schwingel

Remessa de seringas também é aguardada para dar sequência à vacinação - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal deve receber mais 153 mil doses de vacinas contra a covid-19. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, a nova remessa deve chegar à capital federal até o fim desta segunda-feira (9/8).

Segundo o gestor, essas doses serão utilizadas para vacinar pessoas de 20 anos ou mais a partir de quinta-feira (12/8). “Só não iniciaremos a imunização desse grupo amanhã (terça-feira) porque a vacina da Pfizer precisa de uma seringa específica, que só chega na quarta-feira”, explicou Gustavo. As informações foram divulgadas durante coletiva na tarde desta segunda-feira (9/8) no Palácio do Buriti.

Também nesta segunda, o governador anunciou que vai abrir a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 20 anos ou mais a partir de quinta-feira (12/8). A informação foi divulgada pelas redes sociais do emedebista.

Segundo ele, a ampliação será possível a partir da chegada de seringas para aplicação dos imunizantes. Nesta terça-feira (10/8), o DF começa a imunizar pessoas de 25 anos ou mais em 80 pontos de atendimento. Não é necessário agendamento. Basta comparecer ao posto com documento de identificação e cartão de vacinação.