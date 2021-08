Covid-19: DF vacina mais 20,8 mil pessoas nesta segunda-feira (9/8)

SS Samara Schwingel

Nesta segunda-feira (9/8), o Distrito Federal vacinou mais 20.869 pessoas contra a covid-19. Dessas, 11.728 receberam a primeira dose dos imunizantes e 9.141 a segunda. Os dados são da Secretaria de Saúde. Até o fim do atendimento nos pontos de vacinação, nenhuma vacina de dose única foi administrada.

Até o momento, o vacinou 1,4 milhão de pessoas com a primeira dose (D1), 598.284 com a segunda (D2) e 53.421 com vacinas de dose única. Segundo dados do GDF, 50,67% da população total de 3 milhões recebeu a primeira dose e 21,35% completaram o ciclo vacinal com duas doses ou doses únicas.

A partir desta terça-feira (10/8), o DF começa a vacinar pessoas com 25 anos ou mais. Não é necessário agendamento, basta comparecer a um dos 80 pontos de atendimento com documento de identificação e cartão de vacinação.

Além disso, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que vai abrir a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 20 anos ou mais a partir de quinta-feira (12/8). A informação foi divulgada pelas redes sociais do emedebista nesta segunda e confirmada pelo governador ao Correio.

Segundo ele, a ampliação será possível a partir da chegada de seringas para aplicação dos 153 mil imunizantes que chegam na noite desta segunda para aplicação nesse novo público. Também não será necessário agendamento.