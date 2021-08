Homem ameaça matar mãe com facão e acaba preso

AM Ana Maria da Silva

Foi necessário o uso de força para conter o homem - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta segunda-feira (9/8), um homem acusado de ter ameaçado a mãe com um facão no pescoço. De acordo com a corporação, os policiais foram até São Sebastião após receberem um chamado. No local, os militares encontraram o homem trancado no quarto, com um facão, duas facas e uma tonfa (cassetete).

Durante a negociação, o homem atirou pedras contra os militares através da janela. Além disso, tentou atingir os policiais com um facão enquanto se protegia, atrás de um colchão que era utilizado como barricada. De acordo com a PMDF, o homem se rendeu após os policiais fazerem uso da força. Durante a revista, os militares encontraram uma faca na cintura do homem. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento e, posteriormente, para a 30ª Delegacia de Polícia.

Briga de família

Ainda na noite desta segunda-feira (9/8), um homem, 29 anos, brigou com o sobrinho, 18, por volta das 22h, no Total Ville, em Santa Maria. Durante a briga, o jovem esfaqueou o braço do tio, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro Militar do DF (CBMDF) e levado para o Hospital de Santa Maria. O rapaz foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia. Depois de ser ouvido pelo delegado, ele foi liberado. De acordo com a PMDF, o motivo da briga segue em apuração. A suspeita inicial era de que o homem agredia a tia do rapaz.

*Com informações da PMDF