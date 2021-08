Policial militar vai parar no hospital após tiro acidental

CB Correio Braziliense

Segundo a PMDF, a arma disparou sozinha e estava presa à calça do policial - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um policial militar foi parar no hospital após ser baleado acidentalmente. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estava de folga quando o disparo aconteceu, na manhã desta quarta-feira (11/8).

Segundo informações preliminares da corporação, a arma teria disparado sozinha, quando estava presa em sua calça. Ainda não houve confirmação da dinâmica do acidente. Após o disparo, o policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Marta, em Taguatinga Sul. Não há confirmação do estado de saúde do policial mas, de acordo com a PMDF, ele está bem.

Aguarde para mais informações.