Veículos apreendidos em operações contra tráfico de drogas no DF vão a leilão

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) promoverá o sétimo leilão de bens apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas, no Distrito Federal. O evento será pela internet, nesta sexta-feira (20/8), às 10h.



Há 11 veículos disponíveis, com valor aproximado de R$ 134 mil: seis carros, uma motocicleta e quatro sucatas. Entre os automóveis, há uma caminhonete Nissan Frontier de 2009, avaliada em R$ 33 mil, com lance inicial de R$ 16,5 mil.

O recorde de recursos obtidos em leilões do MJSP ocorreu no Distrito Federal. O mais recente, em 15 de julho, foi promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) e resultou em arrecadação de quase R$ 500 mil.

O total será destinado ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad), para financiamento de ações de prevenção e combate ao tráfico de entorpecentes no país. Para participar do leilão desta sexta-feira (20/8), é necessário se cadastrar no site do Leiloeiro Público Oficial, pelo link: parquedosleiloes.com.br.