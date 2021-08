Homem agride avó de 67 anos e é preso em flagrante em Vicente Pires

CB Correio Braziliense

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante após agredir a avó, nesta segunda-feira (23/8), em Vicente Pires. o crime ocorreu durante uma discussão do autor com um tio, durante o café da manhã. Os dois começaram uma briga física, e a idosa, que tentou separá-los, acabou empurrada com brutalidade pelo neto. Ela sofreu lesões na boca.

Na sequência, a vítima e o tio do autor foram à 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) e informaram os fatos aos agentes de plantão. Os agentes saíram então à procura do autor e o localizaram no local de trabalho, onde recebeu voz de prisão.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica. Caso condenado, ele pode pegar de três meses a três anos de prisão.