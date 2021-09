Dois homens são presos em flagrante por desmanche de carros roubados

DD Darcianne Diogo

Polícia chegou aos suspeitos após um roubo de carro - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estourou, na noite dessa quarta-feira (1º/9), um local de desmanche de automóveis roubados, que funcionava na Chácara 02 do Sol Nascente. O suspeito de cometer o roubo, 30 anos, e um empresário, 32, que comprava as peças para revender, foram presos em flagrante.

Os policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) receberam a informação sobre um roubo a um carro ocorrido na QNP 13. No decorrer das investigações, a polícia constatou que os suspeitos haviam fugido para o Sol Nascente. O veículo foi localizado pelos agentes em um lote da região e estava depenado.

Um dos homens que estava na residência foi identificado pela vítima como o autor do roubo. Ele foi preso junto ao outro rapaz, que é comerciante do Setor H Norte e comprava as peças roubadas para revender no estabelecimento.

“No local, além do automóvel, apreendemos peças de automóveis ainda não identificadas, um simulacro de arma de fogo utilizado no roubo, duas porções de maconha, R$ 32 e três celulares”, detalhou o delegado-adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva. Os presos foram conduzidos para a carceragem da PCDF e aguardarão audiência de custódia.