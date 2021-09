Incêndio destrói área de vegetação equivalente a 42 campos de futebol no SIA

DD Darcianne Diogo

No início da noite desta quinta-feira (2/9), chamas haviam diminuído de intensidade - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

Um incêndio destruiu mais de 300 mil metros quadrados — equivalentes a 42 campos de futebol — da vegetação de uma área no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O local fica perto de um clube e de um shopping da região. Além dessa ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou em pelo menos outras três, nesta quinta-feira (2/9).

As chamas começaram por volta das 14h40. Para o combate ao fogo, a corporação deslocou oito carros e 44 militares e oito viaturas. Os trabalhos só terminaram às 20h15. O Correio esteve no local enquanto as equipes controlavam o incêndio. O local afetado compreende área próxima ao Parque Ecológico Ezechias Heringer, segundo os bombeiros.

O CBMDF informou que o total da área queimada chegou a 356.391 metros quadrados. Não houve vítimas, e a corporação não soube informar o que pode ter provocado o incêndio florestal. A perícia do Corpo de Bombeiros vai apurar as possíveis causas. O incidente provocou uma enorme coluna de fumaça, que chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam por regiões próximas, como nas estradas Parque Indústria e Abastecimento (SIA) e Taguatinga (EPTG).

Outros casos

O Corpo de Bombeiros atendeu a outras três ocorrências de incêndio nesta quinta-feira (2/9): uma no Sudoeste, em uma área de vegetação; outra no Setor Militar Urbano (SMU), entre o Setor de Garagens Oficiais (SGON) e o Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (Saan), perto do Hospital da Criança de Brasília (HCB); e uma na Asa Norte.

No bairro do Plano Piloto, a corporação esteve no Bloco I da SQN 412, depois de acionada pelos moradores. Um dos condôminos do prédio do apartamento e esqueceu um bolo no forno. O incidente provocou muita fumaça no edifício. Ninguém se feriu.