Fim de semana de vacinação para 16 e 17 anos e segunda dose antecipada

PM Pedro Marra

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibiliza, neste sábado (11/9), sete pontos de vacinação exclusivos para jovens de 16 e 17 anos. No domingo (12/9), os adolescentes contarão com quatro opções para se imunizarem contra a covid-19. Para o restante do público que pode se vacinar - pessoas com 18 anos ou mais - serão seis locais no sábado e quatro no domingo. A pasta também dedicará pontos para atender as pessoas que podem receber a segunda dose antecipada do imunizante até 24 de setembro, 11 postos no sábado e oito no dia seguinte.

Para atender aos jovens de 16 e 17 anos, foram disponibilizadas — inicialmente — 42.930 doses da vacina Pfizer-BioNTec. De acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), cerca de 47 mil pessoas nesta faixa etária residem no DF. Na quinta-feira (9/9), o Distrito Federal recebeu mais 17.550 da Pfizer.

Nesta sexta-feira (10/9), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal abriu 31 pontos de vacinação inaugurando o atendimento para os adolescentes. A medida adotada visa otimizar e facilitar o processo de imunização desse grupo etário, além de evitar aglomerações com quem vai receber a segunda dose.

Confira, abaixo, as informações de vacinação para cada faixa etária e grupo contemplado.

Pontos de vacinação para sábado (11/9)

Secretaria de Saúde disponibiliza pontos de vacinação para jovens de 16, 17 e 18 anos (foto: Divulgação/SES-DF)

Pontos de vacinação contra a covid-19 para sábado (11/9) (foto: Divulgação/SES-DF)

Pontos de vacinação para domingo (12/9)



Pontos de vacinação apenas para jovens com 16 e 17 anos no domingo (12/9) (foto: Divulgação/SES-DF)

Pontos de vacinação contra a covid-19 para domingo (12/9) (foto: Divulgação/SES-DF)