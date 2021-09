Escada rolante da Rodoviária do Plano Piloto pega fogo

A » Ana Maria Pol

Apesar do susto de quem passava no local, não houveram vítimas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 14/5/20)

Um incêndio no motor da escada rolante da Rodoviária do Plano Piloto assustou usuários do sistema de transporte público da capital e moradores em situação de rua que passam a madrugada por ali. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o pedido de socorro chegou por volta de 00h30.

Os militares precisaram de 10 minutos para conter as chamas. Os militares informaram ainda que ninguém ficou ferido. Segundo o CBMDF, a perícia da corporação fará uma inspeção no local para identificar se o fogo foi provocado por ação de terceiros ou por problemas na estrutura. A escada rolante continua interditada

Princípio de incêndio

É o segundo incêndio em equipamentos públicos do GDF em três dias. Pacientes do pronto-socorro, do 1º e 2º andares do Hospital Regional de Santa Maria, foram retirados às pressas da unidade de saúde após um princípio de incêndio no subsolo, na última quinta-feira (9/9). O fogo teria começado em uma caixa de eletricidade, no subsolo. Médicos e enfermeiros arrastaram as macas com os doentes para o estacionamento do hospital. Pessoas em cadeiras de rodas, ou cadeiras comuns, ficaram na calçada. Outra parte ficou de pé, entre os carros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os sistemas de incêndio (sprinklers) funcionaram, o que fez com as chamas fossem rapidamente debeladas. O fogo teria começado em uma caixa de eletricidade, no subsolo. Em nota, o Iges, responsável pelo hospital de Santa Maria, explicou que o fogo foi controlado e que não houve vítimas.