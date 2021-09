Exposição sobre Dragões da Independência estreia na Praça dos Três Poderes

CB Correio Braziliense

Como parte das atividades do Setembro Cívico, o 1° Regimento de Cavalaria de Guardas (RCG), o Dragões da Independência, abriu, nesta terça-feira (14/9), uma exposição na Casa do Chá, na Praça dos Três Poderes. O objetivo do evento, instituído pelo Governo do Distrito Federal, é fomentar o turismo no DF, abalado pela pandemia da covid-19. A montagem ficará na Praça dos Três Poderes até 20 de setembro.



No local, o visitante terá a oportunidade de conhecer mais sobre a história da maior e mais tradicional unidade de Cavalaria do Exército Brasileiro, além de descobrir detalhes dos uniformes, assim como o material hípico usado pelos cavalos.

O efetivo do 1° RCG é composto por cerca de 2 mil militares e 400 cavalos. Na semana que vem, a exposição segue para o Riacho Fundo 2, onde ficará de 24 a 30 de setembro. A ideia do GDF é percorrer diversas regiões administrativas, mas ainda não há uma ordem definida.

Presente em momentos importantes do país, como a Independência do Brasil, Proclamação da República, campanhas e revoltas civis e militares, o Dragões continua sendo um dos quartéis mais atuantes da capital federal.

Atualmente, a unidade é responsável pelo Cerimonial Militar da Presidência da República, incluindo a recepção de autoridades estrangeiras, além de realizar a guarda dos palácios presidenciais e atuar em Operações de Garantia da Lei e da Ordem.