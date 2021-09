Covid-19: veja locais de vacinação para jovens de 14 e 15 anos nesta quarta

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na segunda (13/9), a vacinação contra a covid-19 para adolescentes de 14 e 15 anos começa nesta quarta-feira (15/9). O público poderá se imunizar nos mesmos locais onde os jovens de 16 e 17 anos vão receber a vacina.

A Secretaria de Saúde vai disponibilizar 37 pontos de atendimento para a nova faixa etária. Serão 35 postos para pedestres e dois no modelo drive-thru. Não é necessário que o adolescente esteja acompanhado dos responsáveis para se vacinar.

Os 37 locais de imunização para adolescentes também podem atender grávidas e puérperas a partir de 14 anos. O novo grupo terá quatro opções de pontos para vacinação noturna. Nos postos com atendimento diurno para pedestres, as aplicações começam às 8h. Nos locais com imunização via drive-thru, às 9h.

A vacinação contra a covid-19 de adultos continua nesta quarta (15/9) no DF. O público poderá buscar a primeira dose (D1) dos imunizantes em 30 locais, dos quais três serão no modelo drive-thru.

Para receber a segunda dose (D2), as pessoas acima de 18 anos poderão procurar atendimento em pontos específicos, a depender do fabricante.

Confira todos os locais de vacinação contra a doença desta quarta (15/9):

Pontos de vacinação contra a covid-19 para adolescentes de 14 a 17 anos (foto: SES-DF/Divulgação)

Pontos de vacinação da D1 contra a covid-19 (foto: SES-DF/Divulgação)

Pontos de vacinação da D2 contra a covid-19 (foto: SES-DF/Divulgação)